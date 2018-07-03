روني يرسم مستقبله مع «دي سي يونايتد»: هدفي «الأميركي» الألقاب وليس الاعتزال

واشنطن (أ ف ب)

أكد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق واين روني، أنه اختار الانتقال إلى نادي دي سي يونايتد الأميركي لكرة القدم من أجل «الفوز» بالألقاب، نافياً فكرة البحث عن اعتزال مبكر، وقال روني (32 عاماً) الذي سيوقع الثلاثاء المقبل عقدا لمدة ثلاثة عوام ونصف العام مع نادي العاصمة واشنطن مقابل 13 مليون دولار، «لست هنا من أجل تمضية أعوامي الأخيرة، أنا هنا من أجل المنافسة والفوز».

ويأتي انتقال لاعب إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق في وقت يمر فيه نادي دي سي يونايتد بأسوأ فتراته، إذ يحتل المركز الثاني عشر في المنطقة الشرقية برصيد 10 نقاط من فوزين فقط في 13 مباراة.

واعتبر روني خلال المؤتمر الصحفي المخصص لتقديمه في واشنطن، «إنه تحد مثير للغاية. تابعت الدوري الأميركي في الأعوام الأخيرة، وعلينا تحقيق نتائج أفضل».

ويرى روني أن النادي بحاجة لضخ دماء جديدة من أجل أن يتصالح مع ماضيه المجيد، إذ إن اللقب الأخير في الدوري من الألقاب الأربعة التي أحرزها الفريق يعود إلى عام 2004.

وأضاف اللاعب الدولي السابق الذي ارتدى قميص منتخب «الأسود الثلاثة» في 119 مباراة، وسجل 53 هدفاً (رقم قياسي)، أنه من أجل أن يتطور الفريق عليه «التعاقد مع لاعبين جدد مع أنه لم يلمح إلى أي صفقة جديدة مستقبلية، لكن أنا متأكد من أن الفريق يدرس هذه الإمكانية»، ويرى روني أنه بإمكانه أن يكون «مرشداً للاعبين الشباب في النادي، بإمكانهم التعلم مني وأنا التعلم منهم».

واعترف اللاعب الفائز مع فريق «الشياطين الحمر» بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات وكأس إنجلترا 3 مرات وبدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إنه فضّل الانتقال إلى واشنطن بدلاً من نيويورك أو لوس أنجلوس بسبب الهدوء الذي يميز العاصمة التي يشبهها البعض ببلدة ريفية.

وقال «بلد جديد وثقافة جديدة، كل شيء جديد بالنسبة لي»، مشيراً إلى أنه ذهب إلى لوس أنجلوس ونيويورك، «لكني وجدتهما صاخبتين. أحتاج إلى الهدوء من أجل الهروب إلى السكينة عندما احتاج ذلك، وأعتقد أنه بإمكاني فعل ذلك هنا».

وبدأ المهاجم الغائب عن الملاعب منذ فترة، تحضيراته لاستعادة كامل لياقته كي يكون جاهزاً لخوض المباراة الافتتاحية للملعب الجديد للفريق الذي يتسع لعشرين ألف متفرج وقدرت تكلفته نحو 200 مليون دولار، ضد فانكوفر في 14 يوليو.