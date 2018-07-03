مصفوت يتعاقد مع شتوح

سامي عبدالعظيم (مصفوت)

أعلن نادي مصفوت، تعاقده مع التونسي شهاب شتوح لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بدوري الدرجة الأولى، حسب الرؤية الفنية للمدرب وليد عبيد، وذلك بحضور أحمد سعيد الزحمي، رئيس مجلس الإدارة، حيث يعد أول لاعب يتم قيده رسمياً، بينما يسعى النادي للتعاقد مع أجنبيين في الوسط والهجوم، في إطار جهوده الرامية لتعزيز قدراته التي تسمح له بالمنافسة على النتائج الإيجابية التي تقوده للمنافسة على بطاقتي العبور إلى المحترفين.

وكشف حمد خادم الكعبي، رئيس اللجنة الرياضية، عن ترتيبات كبيرة لتجهيز الفريق للموسم الجديد من خلال التعاقدات الجديدة مع مجموعة من أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة حسب القرارات الأخيرة، موضحاً أن النادي يسعى إلى أفضل ظهور في الموسم الجديد.

وأوضح أن النادي في طريقه للإعلان عن مقر المعسكر الخارجي، إثر العروض التي حصل عليها أخيراً، إلى جانب تقديم اللاعبين الجدد الذين خاض معهم مفاوضات مكثفة في الفترة الماضية.