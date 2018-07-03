6 مباريات لـ «البرتقالي» في معسكر المجر

رضا سليم (عجمان)

دشن فريق عجمان لكرة القدم، استعداداته للموسم الجديد بصفوف مكتملة، بانضمام المغربي عادل هرماش لاعب الوسط الذي يخوض موسمه الأول مع البرتقالي قادماً من الظفرة، والبرازيلي فاندر فييرا القادم من الشارقة الذي تعاقد معه النادي لمدة موسمين، وتستمر تدريبات الفريق حتى 20 يوليو، بعدها يتوجه إلى المجر لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 10 أغسطس المقبل.

في الوقت نفسه، وصل أيمن الرمادي مدرب الفريق الذي كان تأخر لمدة يومين عن الوصول، وقاد التدريبات أمس بملعب النادي، وحضر تدشين تدريبات الفريق خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة النادي. وأكد عبدالله أحمد، مدير الفريق، أن معسكر المجر الذي تم اختياره من بين خيارات عدة أمام إدارة النادي والجهاز الفني، سيشهد 6 مباريات ودية مع مدارس كروية مختلفة، ومتدرجة، خاصة أن الفريق سيخوض المرحلة الأولى من الإعداد ما بين لياقة بدنية وتدريبات فنية للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، على ان تكون هناك مباريات ودية مع أندية الدوري بعد العودة من المجر، خاصة أن الفترة المتبقية على انطلاقة الموسم ستكون 20 يوماً، وهو ما يسمح لنا بلعب عدد من المباريات. وأشار مدير الفريق إلى أن المدينة التي سيقيم فيها عجمان معسكره بالمجر مثالية للغاية ومُجهزة بشكل عالٍ، سواء من حيث الفنادق أو ملاعب التدريب، وقمنا بعمل الترتيبات كافة، وحالياً نعمل على استخراج التأشيرات وحجز الطيران لجميع أفراد البعثة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الإعداد شهدت إجراء فحوص طبية على جميع اللاعبين، ومازال الجهاز الطبي يواصل عمله، ولم ينته من الفحوص اللاعبين كافة، منوهاً إلى أن الفريق مازال بحاجة إلى أجانب، وهو ما تقوم به إدارة النادي بالترتيب مع الجهاز الفني.