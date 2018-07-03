منتخبنا للسباحة يشارك في «عربية تونس»

دبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للسباحة في البطولة العربية بتونس خلال الفترة من 12 وحتى 15 يوليو الجاري، ويترأس البعثة عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، وتضم مبارك الماس مدرباً، إضافة إلى الحكم خالد حبيب والسباحين محمد جاسم وعمر الحمادي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد برئاسة سلطان السماحي رئيس مجلس الإدارة وحضور عبد الله الوهيبي الأمين العام وخليفة الكعبي المدير المالي وعبد الله مبارك الزحمي، وأوضح عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد أن المشاركة في البطولة العربية تأتي في إطار حرص الاتحاد على التواجد بصفة مستمرة في البطولات العربية التي تشهد مستويات قوية وهي بالتأكيد احتكاك جيد للسباحين وخطوة في برنامج معد من أجل الإعداد لأي استحقاقات قادمة.

وأشار الى أن اختيار السباحين جاء بناء على توصية فنية من الجهاز الفني للمنتخب بما يتناسب مع احتياجات خاصة لهم في جدول مشاركة السباحين في مختلف البطولات، موضحاً أن المنتخبات الوطنية انتظمت في التدريبات في مجمع حمدان الرياضي من أجل الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للسباحين.