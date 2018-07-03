مهرة فلكناز: نجاحات أبناء الإمارات تتواصل بقوة عالمياً

دبي (الاتحاد)

هنأ مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بمناسبة إنجاز فريق أبوظبي لزوارق فورمولا -1 التاريخي في منافسات جائزة فرنسا الكبرى للزوارق السريعة، الجولة الثالثة من بطولة العالم، بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى كأول فريق يحقق هذا الرقم الصعب وتصدر زوارقه الثلاثة الترتيب العام لبطولة العالم 2018 بعد نهاية الجولة في مدينة إيفيان الفرنسية.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية على متابعة فعاليات جائزة فرنسا في مدينة إيفيان، والشد من أزر الفرق والمتسابقين المشاركين بإيفاد الأمين العام للاتحاد مهرة فلكناز التي تابعت عن كثب الجولة الثالثة وكل مراحلها، وساندت فريقي أبوظبي والفيكتوري تيم المشاركين في الحدث.

وقالت مهرة فلكناز: «ما تحقق من انتصارات وفوز مهم لفريق أبوظبي، يؤكد العمل وحجم الجهود الكبيرة التي تبذل في المؤسسات الرياضية في الدولة من أجل الاستمرار في الريادة والتفوق في مختلف المشاركات والبطولات الدولية».

وأضافت: «الفوز الكبير الذي حققته زوارق فريق أبوظبي، يعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة من أجل ترقية العمل، والمحافظة على إنجاز الفريق في الموسم الماضي كبطل متوج للبطولة العالمية، الأمر الذي جعل المسؤولية تتضاعف هذه المرة من أجل المحافظة على الإنجازات، والمضي قدماً نحو الاستمرار في الريادة والتفوق». وأشادت بالاهتمام الكبير الذي يجده فريق أبوظبي من قبل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، الأمر الذي كان له الأثر في تفوق الفريق واستمراره محافظاً على القمة».

وقالت: «لمست عن قرب حجم العمل والجهود القائمة في فريق أبوظبي، والتعاون اللافت بين الأجهزة الفنية والإدارية في الفريق، والذي قاده بحنكة سالم الرميثي، المدير العام لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأسطورة سباقات فورمولا - 1 السابق البطل العالمي الإيطالي جيدو كابلليني، بمعاونة الطاقم الإداري، ناصر الظاهري وجمعة القبيسي، وبمشاركة المتسابقين بطلنا ثاني القمزي والسويدي اريك ستارك، والأميركي شون تورنتي».