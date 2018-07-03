ماراثون «أدنوك أبوظبي» ينطلق 7 ديسمبر المقبل

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، عن تنظيم ماراثون أدنوك أبوظبي لمسافة 42 كلم في العاصمة أبوظبي يوم الجمعة 7 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد، واليوم الوطني السابع والأربعين، بجانب دعم مسيرة الرياضة بمنجزات جديدة تعمل على ترسيخ مكانة وسمعة الدولة على صعيد الحركة الرياضية الدولية، ودعم خطط تشجيع فئات المجتمع على جعل الرياضة أولوية وأسلوباً لحياة صحية.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر أدنوك الرئيس أمس، وشهد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مهمة بين مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك، ومجموعة شركاتها، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حيث قام بتوقيع اتفاقية الشراكة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعمر صوينع السويدي، مدير المكتب التنفيذي لشركة أدنوك.

بموجب الاتفاقية، ينضم ماراثون أدنوك أبوظبي لقائمة الفعاليات الرياضية العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار العام لترسيخ رؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، ورفد مسيرة القطاع الرياضي والمجتمعي بمزيد من التجارب المميزة التي تثري الثقافة الرياضية، وتعزز أنماط الحياة المجتمعية والممارسات الإيجابية.

كما تتضمن اتفاقية الشراكة رعاية أدنوك لعدد من الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية التي يقيمها مجلس أبوظبي الرياضي، انطلاقاً من نهجها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية واهتمامها الكبير بمشاركة القطاع الرياضي والمجتمعي تجربتها الثرية والحافلة بالإنجازات المتقدمة، بجانب تشجيعها المتواصل لدعم رياضة الامارات، وإعلاء شأنها، وتحفيز أفراد المجتمع على اتخاذ الرياضة مساراً في برامجهم اليومية، للوصول لمجتمع صحي حيوي قادر على الإبداع والتميز بمسؤوليات عمله اليومي.