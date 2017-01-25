بالفيديو..هطول أمطار الخير على معظم مناطق الدولة

هالة الخياط (أبوظبي)

استمر أمس، هطول أمطار الخير على معظم مناطق الدولة، والتي تفاوتت شدتها بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، مسجلة أعلى كمية أمطار في رزين والعراد في العين، بواقع 44.6 ملم، وفي مزيد 34.3 ملم، وفي الفوعة بواقع 26.4 ملم.

ومنذ يوم الخميس الماضي نفذ المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل 15 طلعة استمطار، منها 3 طلعات تم تنفيذها صباح أمس، متوقعاً المركز استمرار فرصة هطول الأمطار اليوم على المناطق الساحلية والشمالية، ولكن حدتها ستكون أخف مقارنة بالأيام الماضية.

وسجلت محطات المركز انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، بمعدل خمس درجات أمس، مسجلة أقل درجة حرارة في جبل جيس، بواقع 6 درجات مئوية، متوقعا أن تبدأ درجات الحرارة غداً بالارتفاع.

ومنذ ساعات ليل أول من أمس، بدأ هطول أمطار في مدينة أبوظبي وبعض الأحيان كانت أمطار رعدية، حيث سقطت الأمطار على كل من مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومطار أبوظبي ومطار البطين وعلى مدينة العين، وبعض المناطق الغربية «ليوا، مدينة زايد، غياثي».