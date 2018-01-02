عندما نتجول في ذاكرة الإبداع والأهداف في تاريخ كرة الإمارات، سنتوقف طويلاً أمام الفهد الأسمر.. فهد خميس ارتبط بالتألق في كل بطولة يشارك فيها، وصنع بأهدافه الحاسمة العديد من الانتصارات لمنتخب بلاده أو لناديه الوصل.

هو أفضل هداف في تاريخ الدوري برصيد 165 هدفاً، وهو أيضاً أفضل هداف في تاريخ مشاركات المنتخب بدورات الخليج برصيد 10 أهداف، ويحتل المركز الثامن في قائمة أفضل الهدافين في كأس الخليج، ودون اسمه بحروف من ذهب في كل مناسبة يوجد فيها، فهو يملك موهبة طبيعية، ويعرف كيف يتعامل مع المدافعين وحراس المرمى في منطقة الجزاء.

وفي دورة كأس الخليج السادسة التي أقيمت في أبوظبي عام 1982، قدم نفسه بطريقة رائعة وسرق الإعجاب وخطف الأضواء في مباراة الافتتاح وأحرز هدف الإمارات الوحيد في المباراة.

وفي كأس الخليج الثامنة بالبحرين 1986 كان الفهد على موعد آخر مع التألق وحجز لنفسه مكانة كبيرة في تاريخ البطولة، عندما توج هدافاً للدورة برصيد 6 أهداف متفوقاً على العديد من النجوم، من بينهم فيصل الدخيل وماجد عبدالله وعادل خميس.. ومن بطولة إلى أخرى كان فهد خميس بأهدافه ولمساته وتمريراته يصنع الفارق، ويحسم المواقف الصعبة بسرعته الفائقة ومهاراته المتعددة، سواء بضربات الرأس أو التسديد.