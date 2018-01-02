عندما نتجول في ذاكرة الإبداع والأهداف في تاريخ كرة الإمارات، سنتوقف طويلاً أمام الفهد الأسمر.. فهد خميس ارتبط بالتألق في كل بطولة يشارك فيها، وصنع بأهدافه الحاسمة العديد من الانتصارات لمنتخب بلاده أو لناديه الوصل.
هو أفضل هداف في تاريخ الدوري برصيد 165 هدفاً، وهو أيضاً أفضل هداف في تاريخ مشاركات المنتخب بدورات الخليج برصيد 10 أهداف، ويحتل المركز الثامن في قائمة أفضل الهدافين في كأس الخليج، ودون اسمه بحروف من ذهب في كل مناسبة يوجد فيها، فهو يملك موهبة طبيعية، ويعرف كيف يتعامل مع المدافعين وحراس المرمى في منطقة الجزاء.
وفي دورة كأس الخليج السادسة التي أقيمت في أبوظبي عام 1982، قدم نفسه بطريقة رائعة وسرق الإعجاب وخطف الأضواء في مباراة الافتتاح وأحرز هدف الإمارات الوحيد في المباراة.
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