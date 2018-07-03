جريزمان.. نجم الديوك

علي الزعابي ( أبوظبي )

لم تبالغ الصحافة الفرنسية عندما راهنت على انطوان جريزمان النجم الأول في صفوف المنتخب الفرنسي، الذي يقود هجوم فريقه بصورة رائعة مكنته من التواجد في ربع نهائي البطولة بعد الفوز على الأرجنتين وصيف النسخة الماضية، بعد صراع مثير انتهى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح الديوك، جريزمان الذي يخوض كأس العالم 2018 ضمن تشكيلة تعج بالنجوم مثل بول بوجبا وكيليان إمبابي ونيكولو كانتي، لا يزال يؤكد أنه أحد أهم النجوم، حتى أن وسائل الإعلام الفرنسية أكدت على أن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني هو القادر على قيادة الفريق رغم ثنائية إمبابي أمام الأرجنتين، فقد كان جريزمان الأكثر فاعلية مع منتخب بلاده وساهم في أكثر من هجمه في تسجيل رباعية المنتخب في شباك التانجو، حتى أنه تمكن من استخلاص الكرة من أمام ليونيل ميسي مرتين أمام منطقة جزاء المنتخب الفرنسي عند تراجعه لدعم الخط الدفاعي.

جريزمان خاض حتى الآن 301 دقيقة في 4 مباريات شارك بها في البطولة، سجل هدفين من ركلتي جزاء في شباك أستراليا في دور المجموعات والأرجنتين في دور الـ16، بلغ معدل التمريرات الصحيحة للنجم 72% وسدد 6 تسديدات على المرمى.

وكانت مواجهة الأرجنتين هي المباراة رقم 58 للنجم الفرنسي بقميص منتخب بلاده، وسجل هدفه الـ22، وهو أفضل هداف في المنتخب الفرنسي خلف أوليفر جيرو صاحب الـ31 هدفاً، ويسعى النجم الصغير لتأكيد نجوميته في صفوف المنتخب الأزرق في المباريات القادمة، لتحقيق حلم التتويج بكأس العالم وتكرار سيناريو منتخب بلاده في كأس العالم قبل 20 عاماً.

كان اللاعب الفرنسي يعيش ضغوطاً هائلة قبل بداية المونديال، عندما انتشرت شائعات كثيرة حول هوية النادي الجديد الذي سيذهب إليه، وقبل بداية مباراة الجولة الثالثة في دور المجموعات قطع جريزمان الشك باليقين عندما أعلن بقاءه في صفوف اتلتيكو مدريد وتجديد عقده.