«اللقب الثالث» حلم «السيليستي»

سوتشي (د ب أ)

بعد مرور نحو سبعة عقود على فوزه باللقب العالمي الثاني، عاد حلم الفوز بلقب كأس العالم يراود منتخب أوروجواي، خلال النسخة الحالية من البطولة. ومع فوز الفريق على منتخب البرتغال 2 /‏‏‏‏ 1 في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة، تملك حلم اللقب من لاعبي منتخب أوروجواي (السماوي) ومدربهم الكبير أوسكار تاباريز.

ولم يتردد تاباريز، 71 عاماً، في الكشف عن هذا الحلم قائلًا، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي في مدينة سوتشي: «إن فريقه جاهز لاستكمال مسيرته نحو النهائي».

ومنذ فوزه على نظيره البرازيلي في المباراة الختامية لمونديال 1950 على استاد «ماراكانا» العريق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لم يصل منتخب أوروجواي إلى نهائي كأس العالم.

وكانت أفضل نتيجة حققها الفريق على مدار 68 عاماً بعد هذا النهائي هي بلوغ المربع الذهبي، واحتلال المركز الرابع في ثلاث نسخ آخرها مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.