موسكو (أ ف ب)
أعرب أندريس إنييستا لاعب وسط المنتخب الإسباني عن حزنه لخروج منتخب بلاده من ثمن نهائي مونديال روسيا في آخر مباراة دولية معه، وقال: «إنه ليس أفضل وداع، ولكن كرة القدم والحياة هكذا».
وقال إنييستا (34 عاماً) عقب خروج إسبانيا على يد روسيا المضيفة بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي: «أترك المنتخب بطعم مرير وصعب، لقد توقف مشوارنا لأننا لم نتمكن من التقدم خطوة أخرى، وأن نكون في مستوى هذه الظروف».
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وأضاف لاعب وسط برشلونة السابق المنتقل حديثاً إلى نادي فيسل كوبي الياباني: «المهم هو إيجاد طريق الانتصارات، وهو أمر ليس سهلاً، إنه أكثر تعقيداً مما يبدو، ولكنّ هناك جيلاً صاعداً، ولدينا لاعبون في المستوى».
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وسيبقى إنييستا (131 مباراة دولية و13 هدفاً) في ذاكرة الإسبان على مدى التاريخ لكونه مسجل هدف الفوز في مرمى هولندا (1-صفر بعد التمديد) في المباراة النهائية لمونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وهو أول وآخر لقب عالمي لإسبانيا حتى الآن.