الطموحات الروسية تتزايد بعد إقصاء «الماتادور»

موسكو (د ب أ)

برغم مياه الأمطار التي أغرقت الشوارع والميادين، تحولت العاصمة الروسية موسكو إلى مهرجان كبير، احتفالاً بالتأهل الثمين للمنتخب الروسي إلى دور الثمانية.

بمجرد انتهاء المباراة بين المنتخب الروسي «الدب»، ونظيره الإسباني «الماتادور» بفوز الأول عبر ركلات الترجيح، اندفع المشجعون من استاد «لوجنيكي» العريق بالعاصمة إلى خارج الاستاد لبدء موجة هائلة وهستيرية من الاحتفالات ربما لا تتناسب إلا مع الفوز بلقب المونديال.

ويدرك المشجعون الروس أن فريقهم تأهل فقط لدور الثمانية ولكنهم يعتبرون هذا التأهل بمثابة لقب خاص، ولاسيما أنه جاء على حساب «الماتادور» الإسباني أحد أبطال العالم سابقاً، وأحد المرشحين للفوز باللقب في النسخة الحالية.

وقبل بداية فعاليات هذه النسخة من بطولات كأس العالم، كانت أقصى طموحات أنصار الدب الروسي هي أن يقدم الفريق عروضاً مشرفة، خاصة أن معظم التكهنات كانت تصب في خانة الخروج المبكر من البطولة.