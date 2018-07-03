هاريدي: أشعر بالحزن من أجل شمايكل

نيجيني نوفجورود (د ب أ)

أعرب أجي هاريدي، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، عن أسفه لإهدار ثلاثة من أفضل لاعبيه لركلات الترجيح التي تصدوا لتنفيذها أمام كرواتيا في المباراة التي جمعت بين البلدين أمس في دور الـ 16.

وقال المدرب الدنماركي: «ثلاثة من أفضل لاعبينا أهدروا ركلات الترجيح».

وبعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /‏‏ 1 لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، ولكن أخفق الثلاثي الدنماركي كريستيان أريكسن ولاسه شونه ونيكولاي يورجينسن في التسجيل من نقطة الجزاء بفضل براعة حارس مرمى كرواتيا، دانيل سوباسيتش، لتودع الدنمارك المونديال من الدور الثاني.

ولم يكن للتصدي الرائع للحارس الدنماركي كاسبر شمايكل لركلة الجزاء التي نفذها قائد المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، قبل نهاية الوقت الإضافي بخمس دقائق، أي جدوى ولم يحول هذا دون خروج فريقه من منافسات المونديال عقب إهدار زملائه لثلاث ركلات دفعة واحدة خلال فقرة ركلات الترجيح الحاسمة.

وأضاف هاريدي قائلا: «أشعر بالحزن من أجل كاسبر والفريق بأكمله».

وتابع: «هذا جزء من كرة القدم، أنا فخور بما قدمناه هذا المساء، اللاعبون نفذوا خطة المباراة، المباراة حسمت بفارق ضئيل للغاية».

ومن جانبه، أعرب شمايكل عن شعوره بمزيج من المشاعر المتناقضة حيال المباراة، حيث قال: «إنه شعور غريب، لدي إحساس كبير بالإحباط، ولكن في الوقت نفسه أشعر بالفخر بأدائنا».

واستطرد حارس ليستر سيتي الإنجليزي، قائلاً: «كانت لدينا الفرصة، أعتقد أننا كنا الأفضل في الشوط الثاني، من الصعب تفسير المشاعر التي نشعر بها في هذه اللحظة».