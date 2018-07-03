محمد بن ثعلوب يهنئ زلاتكو

العين (الاتحاد)

هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الرياضي للاستثمار مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش مدرب العين السابق بمناسبة قيادته للمنتخب الكرواتي للفوز ببطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد مباراة ماراثونية استمرت 120 دقيقة، والتي نجح خلالها منتخب كرواتيا في الفوز علي الدنمارك بالركلات الترجيحية التي ابتسمت للفريق الكرواتي المغمور، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بهدف لكل فريق. وأكد الدرعي أن مونديال المفاجآت، الذي شهد ميلاد منتخبات جديدة على حساب أبرز المنتخبات المرشحة مثال الأرجنتين والبرتغال، وإسبانيا وحامل اللقب منتخب ألمانيا، اتسم بالإثارة والمتعة والبذل لتأتي تلك المرحلة حاسمة وحافلة بصعود المنتخب الكرواتي ليقابل منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور في دور الثمانية عقب متابعة ملحمة البرازيل والمكسيك ومن بعدها لقاء بلجيكا واليابان، وعندها تتضح ملامح المرحلة المقبلة، التي يتوقع ألا تخلو من الإثارة والمفاجآت.

وتمنى رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الرياضي للاستثمار لمدرب منتخب كرواتيا زلاتكو داليتش مدرب فريق العين السابق التوفيق في المرحلة المقبلة، التي تعد أصعب المحطات للمنتخبات المتأهلة التي تتطلب الكثير من الجهد والبذل والتكتيك الفني لبلوغ المربع الذهبي الذي يعد إنجازاً لمن يبلغه بعد أن نجح الكرواتي في تخطى منتخبات قوية وعريقة في مجموعة الموت التي ضمت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ونيجيريا، وآيسلندا، وقد نجح في تجاوزها كما نجح من قبل عندما تولى تدريب فريق العين خلال الفترة من 2014 إلى 2017، واختير كأفضل مدرب في الدوري المحلي مرتين، وفي عام 2016، قاد فريق العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وعلى المستوى المحلي أحرز معه كل الألقاب المحلية.