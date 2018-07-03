منير رحومة (دبي)

أشار راضي الجعايدي، لاعب بولتون وبرمنجهام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي سابقاً، ومدرب ساوثهامبتون تحت 21 عاماً حالياً، إلى أن المنتخب الإنجليزي يلعب للمرة الأولى بواقعية كبيرة واحترام واضح للمنافسين، في مشاركته بكأس العالم، على غير عادة المنتخبات الإنجليزية التي كانت تضم نجوماً كباراً ومشاهير اللعبة في العالم، وتتوقع أنها دائماً أفضل من بقية المنافسين.

وأشار إلى أن منتخب «الأسود الثلاثة» في «مونديال 2018»، ظهر متوازناً، ويؤدي بطريقة جماعية، ساهمت في العبور بسهولة إلى الدور الثاني، بعد أن وضعته القرعة في مجموعة في المتناول.

وأضاف أن الخسارة أمام بلجيكا في ختام الدور الأول، جاءت في توقيت مناسب للاعبي إنجلترا، لإعادة النظر في بعض النقاط السلبية، خاصة في الدفاع، بسبب البطء في إخراج الكرة، والمجازفة في بعض الحالات الخطيرة، وهو ما يمنحهم فرصة تدارك ذلك في مباراة كولومبيا اليوم.

وألمح الجعايدي إلى أن الرأي العام والإعلام الإنجليزي متناغمان مع منتخب بلادهما، حيث يوجد حذر كبير في التجهيز لمنتخب كولومبيا، وينصب التركيز حالياً على كيفية تجاوز هذا الدور فقط.

وعن أبرز ما يميز المنتخب الحالي لإنجلترا، قال الجعايدي: يضم «الأسود الثلاثة» نخبة من اللاعبين الشباب أصحاب المهارات والفنيات العالية، إلا أن صغر السن ونقص الخبرة جعلتا معنوياتهم سريعة التأثر، وفي حالة الفوز ترتفع المعنويات، وتزيد ثقتهم في أنفسهم، وفي حالة الخسارة تنهار المعنويات، وينعكس ذلك سلباً على الأداء.

وتوقع أن يواصل منتخب إنجلترا لعبه بطريقة متوازنة، وتوجيه مهاجميه الخطيرين، مثل هاري كين وجيمي فاردي لاستغلال المساحات التي سيتركها المنافس، في حالة تقدم كولومبيا للهجوم، مشيراً إلى أن هجوم إنجلترا يعد نقطة قوة، بفضل فاعليته في هز الشباك، واختراق المنافسين.

وبخصوص المنتخب الكولومبي، شدد الجعايدي على قوة المنافس، وامتلاكه لأسلحة متنوعة ولاعبين مهاريين وخطيرين مثل راداميل فالكاو، خاميس رودريجيز، كريستيان زاباتا، ياري مينا، وقال: المنتخب الكولومبي يلعب بطريقة هجومية خاطفة، وقادر على التسجيل في لقاء اليوم، ويحاول المنتخب الكولومبي مفاجأة منافسه الإنجليزي، باللعب الهجومي والضغط منذ البداية، رغبة في إرباك دفاعات إنجلترا، واستغلال الكرات الثابتة والهوائية للتسجيل مبكراً، وكسب أسبقية معنوية تساعدهم على إكمال المباراة في ظروف إيجابية.