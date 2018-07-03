إنجلترا وكولومبيا.. «الفرحة 6»!

موسكو (د ب أ)

منذ تتويجها باللقب في 1966، لم تحقق إنجلترا سوى خمسة انتصارات فقط في أدوار خروج المهزوم بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، وهو ما يعزز حذر المنتخب الإنجليزي بالتأكيد، عندما يلتقي نظيره الكولومبي اليوم في الدور الثاني «دور الـ 16» لمونديال 2018 المقام بروسيا.

ورفض المهاجم الإنجليزي ديلي ألي اعتبار أن منتخب بلاده هو المرشح الأوفر حظاً للفوز في المباراة المقررة على ملعب «أتكريت أرينا» بالعاصمة الروسية موسكو.

ولم يحقق المنتخب الإنجليزي أي انتصار في أدوار خروج المهزوم منذ 2006، كما لم يحقق بها سوى خمسة انتصارات طوال 52 عاماً، منذ أن اعتلى منصة التتويج بـ «مونديال 1966».

وأكد ديلي ألي لاعب توتنهام أنه لا يفترض اعتبار المنتخب الكولومبي منافساً سهلاً، حتى في ظل حالة القلق المثارة حول لياقة النجم الكولومبي خاميس رودريجيز.