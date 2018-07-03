السويد وسويسرا.. «المواجهة المجهولة»!

سان بطرسبورج (أ ف ب)

تمكنت السويد وسويسرا، بفضل الأداء الجماعي، وفي غياب أي نجم أوحد تقريباً، من تحقيق المفاجأة، والوصول إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، حيث ستلتقيان اليوم في سان بطرسبورج، بحثاً عن مكان بين الثمانية الكبار.

شكل تأهل المنتخبين إلى هذا الدور نوعاً من المفاجأة، سويسرا حلت ثانية في المجموعة الخامسة خلف البرازيل، وتفوقت على المنتخب الصربي القوي، بينما تصدرت السويد المجموعة الخامسة، والتي شهدت تسجيل كبرى المفاجآت بخروج المنتخب الألماني حامل اللقب.

كافحت كل من السويد وسويسرا بالأسلحة التي تمتلكانها، الكرات الطويلة والصلابة للسويد، والأداء الجماعي الجيد والدفاع الفعال لسويسرا.

تأهل المنتخب السويدي إلى ثمن النهائي، بعد فوزه المقنع على المكسيك بثلاثية نظيفة في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة السادسة، بعدما كان استهل مشواره بفوز صعب على كوريا الجنوبية 1- صفر، وخسر في الوقت القاتل أمام ألمانيا 1-2، بعدما استمر التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.