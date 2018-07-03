أوسوريو: كوميديا العار!

موسكو (أ ف ب)

لم يتخل نيمار عن المبالغة في ادعاء الألم والإصابة عند الاحتكاك مع المنافسين، وهو ما ظهر مجدداً في الدقيقة 70، عندما تلوى أرضاً بعد احتكاك مع المكسيكي ميجيل ليون الذي وضع قدمه بشكل خفيف على كاحله.

وانتقد المدرب الكولومبي للمنتخب المكسيكي خوان كارلوس أوسوريو نيمار بشكل حاد بعد المباراة، من دون أن يذكر الحادثة مباشرة، وقال: أضعنا الكثير من الوقت بسبب لاعب واحد، بسبب التحكيم الذي توقف كثيراً بسبب أخطاء غير موجودة.

واعتبر أن كرة القدم: لا يجب أن تتخللها كل هذه الكوميديا، كان لهذا الأمر أثره على لعبنا، اللاعبون توترت أعصابهم، هذا عار على كرة القدم.

ولم يخف نيمار أن الفوز لم يكن سهلاً، بقوله: علينا أن نتعلم أن نعاني، كانت المباراة صعبة جداً، كنا ندرك جيداً نوعية المنافس. وأضاف: أنا سعيد جداً بأدائي، وسعيد أكثر بالنتيجة التي حققها المنتخب.