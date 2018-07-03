السامبا على «أنغام نيمار»!

سامارا (د ب أ)

أفلت المنتخب البرازيلي من صدمات الكبار والمفاجآت غير السارة وتأهل عن جدارة إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً بروسيا، بعدما تغلب على نظيره المكسيكي 2 - صفر أمس على ملعب «كوسموس أرينا» بمدينة سامارا ضمن منافسات الدور الثاني «دور الـ 16».

وحسم المنتخب البرازيلي، الأكثر تتويجاً في تاريخ كأس العالم برصيد خمسة ألقاب، المباراة وبطاقة التأهل لمصلحته، بهدفين سجلهما نيمار وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 51 و88. ولحق المنتخب البرازيلي بذلك بمنتخبات فرنسا وأوروجواي وروسيا وكرواتيا إلى دور الثمانية، بينما خرج منتخب المكسيك من الدور الثاني برفقة الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا والدنمارك.

وجاء الشوط الأول للمباراة في مجمله متكافئاً بين الفريقين، من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، حيث فرض المنتخب المكسيكي تفوقه لمدة 25 دقيقة، ثم انتقلت الدفة لمصلحة البرازيل، وصنع كل من الفريقين عدداً من الفرص التهديفية التي كانت كفيلة بحسم المواجهة بشكل كبير مبكراً، لكن تألق الحارسين، وافتقاد الدقة في التصويب في بعض الأحيان، حالا دون اهتزاز الشباك طوال 45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، فرض المنتخب البرازيلي هيمنته بشكل كبير وتفوق في الجانب الدفاعي، وكاد أن يحسم المباراة، بعدد أكبر من الأهداف، لولا تألق الحارس المكسيكي، بينما بدا الإجهاد على عدد من عناصر الفريق المكسيكي، وتراجعت الحدة الهجومية للفريق، مقارنة بالشوط الأول، ليسقط بثنائية أمام البرازيل، ويودع البطولة من الدور الثاني.