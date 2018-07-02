4 لاعبين يتخلفون عن وداع الأرجنتين

برونيتسي (د ب أ)

تخلف أربعة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني برفقة الجهاز الفني للفريق في معسكرهم بمدينة برونيتسي الروسية، عقب خروج منتخب «التانجو» من بطولة كأس العالم، انتظاراً لرحلة الطيران التي ستقلهم اليوم إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وكان لوكاس بيجليا وأنخيل دي ماريا وإنزو بيريز وماركوس أكونيا هم آخر لاعبي المنتخب الأرجنتيني الذين بقوا داخل معسكر الفريق في برونيتسي، التي تبعد 60 كيلومتراً عن العاصمة الروسية موسكو. ودفع تأخر رحلة الطيران التي كانت ستنقل المنتخب الأرجنتيني إلى بوينس آيرس كل لاعب من لاعبي الفريق إلى اختيار الطريقة التي سيرحل بها من روسيا.

وعلى ضوء هذا، غادر قائد الفريق ليونيل ميسي برفقة 11 لاعباً آخرين الأراضي الروسية بعد ساعات قليلة من عودتهم إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني عقب سقوط الأخير 3 /‏ 4 أمام فرنسا يوم السبت الماضي في دور الستة عشر للمونديال، قبل أن يلحق بهم لاعبون آخرون في وقت لاحق.

وبقي أيضاً في معسكر الأرجنتين برفقة اللاعبين المذكورين، المدير الفني خورخي سامباولي وجهازه المعاون، بالإضافة إلى البعثة التي صاحبت الفريق خلال وجوده في روسيا.