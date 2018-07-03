صلاح يوقع عقداً جديداً مع ليفربول حتى 2023

ليفربول (رويترز)

أعلن ليفربول الإنجليزي تمديد التعاقد مع المصري محمد صلاح لفترة طويلة بعد تألقه في موسمه الأول، وقال ليفربول بموقعه على الإنترنت إن صلاح وقع عقداً «طويل المدى»، بينما ذكرت تقارير محلية أن هداف الدوري الإنجليزي ارتبط بعقد حتى نهاية موسم 2022-2023، وذلك بعد أيام قليلة من توديع بطولة كأس العالم مع المنتخب المصري من الدور الأول.

وخطف صلاح الأضواء بشدة خلال موسمه الأول مع ليفربول إذ سجل 44 هدفاً في 52 مباراة في كل المسابقات، وتوج بلقب أفضل لاعب في الدوري وبلقب هداف المسابقة أيضاً.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول: «أعتقد أن هذا الخبر يمكن أن يوضح أنه يمثل مكافأة لشخص أدى وساهم بشكل كبير مع الفريق والنادي الموسم الماضي، هذا يعكس بوضوح ثقته في ليفربول وثقتنا فيه».

وأضاف المدرب الألماني: «أعتقد أن محمد يعكس موقفنا كفريق، في الموسم الماضي كان استثنائياً، وقدم الكثير من اللحظات الاستثنائية، لكننا نريد المزيد».