أوبرادور رئيساً جديداً للمكسيك

مكسيكو سيتي (د ب أ)

فاز مرشح حزب التجديد الوطني اليساري الشعبوي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بالانتخابات الرئاسية المكسيكية بعد أن حصل على ما لا يقل عن 53 في المئة من الأصوات، وفقا للنتائج الرسمية.

وقال رئيس المعهد الوطني للانتخابات في المكسيك، لورنزو كوردوفا، إن تقديرا استند إلى فرز الأصوات في 7800 مركز اقتراع أكد فوز لوبيز أوبرادور. وحصل لوبيز أوبرادور على نسبة تتراوح ما بين 53 و53.8% من الأصوات. وحصل ريكاردو أنايا المحافظ على ما يقدر بـ 22.8%، في حين حصل خوسيه أنطونيو ميد مرشح الحزب الثوري الدستوري، الذي ينتمي إليه الرئيس المنتهية ولايته إنريك بينا نيتو، على ما يقدر بـ 16.3%.