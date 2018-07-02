واشنطن: نسعى لـ «تصفير» مكاسب إيران من النفط

واشنطن (رويترز)
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن عشرات الشركات، أعلنت اعتزامها تقليص علاقاتها التجارية مع إيران قبيل إعادة فرض العقوبات الأميركية. وأشار كبير المستشارين السياسيين بالخارجية الأميركية براين هوك، إلى أن بلاده تسعى إلى «تصفير» مكاسب طهران من النفط الخام.
وأوضح هوك أن 50 شركة أعلنت نيتها تقليص علاقاتها التجارية طهران.
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وأضاف أن حملة الضغط الأميركية على إيران لا تتعلق بتغيير النظام، لكن تغيير سلوك قيادته. وتعتبر العقوبات المفروضة على القطاع النفطي الإيراني، من أبرز العقوبات الأميركية التي ستفرض على نظام الملالي.