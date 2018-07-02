واشنطن: نسعى لـ «تصفير» مكاسب إيران من النفط

واشنطن (رويترز)

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن عشرات الشركات، أعلنت اعتزامها تقليص علاقاتها التجارية مع إيران قبيل إعادة فرض العقوبات الأميركية. وأشار كبير المستشارين السياسيين بالخارجية الأميركية براين هوك، إلى أن بلاده تسعى إلى «تصفير» مكاسب طهران من النفط الخام.

وأوضح هوك أن 50 شركة أعلنت نيتها تقليص علاقاتها التجارية طهران.

وأكد المسؤول أن «هدف الولايات المتحدة هو الوصول بحجم واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى هناك طاقة إنتاجية احتياطية عالمية في سوق النفط تكفي لتغطية انخفاض إمدادات الخام الإيرانية. وشدد كبير المستشارين السياسيين في الخارجية الأميركية، على أن واشنطن ليست بصدد منح استثناءات من العقوبات النفطية المفروضة على إيران. وتطرق المسؤول أيضاً إلى الاحتجاجات التي تضرب إيران، مشيراً إلى «وزير الخارجية الأميركي أعلن صراحة دعمه للشعب الإيراني» في مطالبه.

وأضاف أن حملة الضغط الأميركية على إيران لا تتعلق بتغيير النظام، لكن تغيير سلوك قيادته. وتعتبر العقوبات المفروضة على القطاع النفطي الإيراني، من أبرز العقوبات الأميركية التي ستفرض على نظام الملالي.