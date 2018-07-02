اعتقال عشرات الضباط في تركيا

إسطنبول (وكالات)

أصدرت السلطات التركية، أمس، أوامر بتوقيف 68 ضابطا في القوات البرية، للاشتباه بصلتهم بجماعة الداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب قبل عامين. ونقلت «رويترز» عن وكالة «الأناضول» الرسمية التركية أن من بين الضباط المطلوب إيقافهم 19 في الخدمة وآخرين يحملون رتبة عقيد، وينتشر هؤلاء العسكريون في 19 إقليميا من بينها العاصمة أنقرة.ونقلت الوكالة عن مصادر من مكتب كبير ممثلي الادعاء في أنقرة، قوله إن المشتبه فيهم على اتصال من خلال خطوط هاتف أرضية مع عناصر نشطة في شبكة جولن، الذي تقول أنقرة إنه مسؤول عن الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016.

وذكرت الأناضول أن 22 ضابطاً برتبة عقيد و27 ضابطا برتبة مقدم من بين من صدرت مذكرات الاعتقال بحقهم، مشيرة إلى أن 19 شخصا اعتقلوا بالفعل حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أمس أن الرئيس السابق لجهاز استخبارات الشرطة التركية في أنقرة زكي جوفين توفي جراء أزمة قلبية في السجن، بعد اعتقاله للاشتباه بارتباطه بالداعية جولن.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن جوفين الذي اعتقل الشهر الماضي على خلفية الانقلاب الفاشل، توفي في زنزانته في سجن في سنجان قرب أنقرة أمس الأول.

وقالت الوكالة إن جوفين الرئيس السابق لاستخبارات شرطة أنقرة، ينتمي إلى فصيل تابع لجولن يدعى «الأولاد الذهبيون».