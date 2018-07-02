جوتيريس يستمع لشهادات عن فظائع «تفوق التصور» في مخيمات الروهينجا

دكا (أ ف ب)

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس إنه استمع إلى شهادات عن فظائع «تفوق التصور» خلال زيارته أمس مخيمات للاجئين الروهينجا من ميانمار في بنجلاديش، مشيراً إلى مسؤولية ميانمار عن «جرائم» بحق هذه الأقلية.

وبينما كان يستعد ليواصل جولة في المخيمات المكتظة باللاجئين، وصف جوتيريس وضع الأقلية المسلمة المضطهدة بأنها «كابوس إنساني ولحقوق الإنسان».

لجأ حوالى 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش منذ أغسطس الماضي هرباً من حملة للجيش البورمي اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى مستوى «تطهير عرقي».

وكتب جوتيريس في تغريدة على تويتر «في كوكس بازار ببنجلاديش، استمعت للتو إلى شهادات تفوق كل تصور عن قتل واغتصاب لاجئين روهينجا الذين فروا مؤخراً من ميانمار. يريدون تطبيق العدالة والعودة سالمين إلى بيوتهم».