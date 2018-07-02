محمد بن راشد والشيوخ يعزون حاكم رأس الخيمة في وفاة حمد بن محمد القاسمي

رأس الخيمة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المرحوم الشيخ حمد بن محمد القاسمي.

فقد قام سموه، مساء أمس، بزيارة مجلس عزاء الفقيد في قصر الضيافة في رأس الخيمة، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وإلى آل القاسمي الكرام، راجياً الله العلي القدير أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

ورافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تقديم واجب العزاء، خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة في خزام، أمس، تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن محمد القاسمي.