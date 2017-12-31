الشارقة يلتقي دبا الفجيرة ودياً

الشارقة (الاتحاد)

يلتقي الشارقة مع دبا الفجيرة الخميس المقبل في مباراة ودية على استاد خالد بن محمد، في إطار استعدادات الفريق لدوري الخليج العربي.

وستكون المباراة فرصة ثانية أمام الثنائي الأجنبي الجديد شوكوروف ولولينهو لإثبات كفاءتهما بعد خوضهما تجربة أولى ضد عجمان، كما أنها ستكون فرصة أخرى أمام عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق لتجربة بعض العناصر.

كما يبحث العنبري عن تثبيت قلبي الدفاع بالفريق، حيث اعتمد العنبري في مباراة عجمان على الثنائي محمد جابر وحمد جاسم، وربما يدفع في مباراة الخميس بعبدالله الكعبي أو عيسى سانتو خاصة أن كل منهما يجيد تماما في هذا المركز وكذلك مركز المدافع الأيمن.

وسيدفع العنبري بالرباعي الأجنبي وهم شوروكوف ولولينهو وفاندر وويلتون في لتكون التجربة الودية الأولى التي يشارك فيها الرباعي معا.

ويعود الفريق للتدريبات اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عليها عقب المباراة الودية الأخيرة ضد عجمان، والتي أظهر بعدها العنبري عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر عليه بعض اللاعبين، حيث يسعى الجهاز الفني العنبري لعلاج الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق، خاصة تلك الأخطاء التي كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط في المباريات الرسمية.

وعلق العنبري عقب المباراة الأخيرة:«كنا في حاجة ماسة لمباراة عجمان خصوصا للاعبين الأجانب الجدد للتعرف على شكل الفريق وعناصره، وفضلت إعطاءهم فرصة للعب شوط واحد فقط حتى لا يكون هناك عبء عليهم، وخلال هذه الأيام سيتم التركيز عليهما مع بقية العناصر، حتى يكون الفريق أكثر استعدادا مع عودة دوري الخليج العربي».