الشارقة يلتقي دبا الفجيرة ودياً

الشارقة (الاتحاد)
يلتقي الشارقة مع دبا الفجيرة الخميس المقبل في مباراة ودية على استاد خالد بن محمد، في إطار استعدادات الفريق لدوري الخليج العربي.
وستكون المباراة فرصة ثانية أمام الثنائي الأجنبي الجديد شوكوروف ولولينهو لإثبات كفاءتهما بعد خوضهما تجربة أولى ضد عجمان، كما أنها ستكون فرصة أخرى أمام عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق لتجربة بعض العناصر.
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وسيدفع العنبري بالرباعي الأجنبي وهم شوروكوف ولولينهو وفاندر وويلتون في لتكون التجربة الودية الأولى التي يشارك فيها الرباعي معا.
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وعلق العنبري عقب المباراة الأخيرة:«كنا في حاجة ماسة لمباراة عجمان خصوصا للاعبين الأجانب الجدد للتعرف على شكل الفريق وعناصره، وفضلت إعطاءهم فرصة للعب شوط واحد فقط حتى لا يكون هناك عبء عليهم، وخلال هذه الأيام سيتم التركيز عليهما مع بقية العناصر، حتى يكون الفريق أكثر استعدادا مع عودة دوري الخليج العربي».