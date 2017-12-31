3379 عرضاً لقطاع التجزئة في دبي خلال 2017



تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018 دبي(الاتحاد) سجل قطاع التجزئة في دبي، 3379 عرضاً خاصاً تتضمن تخفيضات وتنزيلات متنوعة طرحتها 712 علامة تجارية خلال 2017، وذلك بحسب بيانات الدليل الرقمي للعروض «أوفراتي». واستحوذت التخفيضات على النسبة الأكبر من تخفيضات قطاع التجزئة بدبي خلال 2017 بواقع 57.2% من إجمالي العروض، فيما حلت عروض الربح عند الشراء في المرتبة الثانية بنسبة 19.7%، وجاءت عروض شراء قطعة والحصول على قطعة أخرى مجاناً في المرتبة الثالثة بنسبة 11.72%. ومن حيث توزيع العروض على فئات قطاع التجزئة في دبي خلال 2017، أظهرت بيانات موقع وتطبيق «أوفراتي» offeraty استحواذ متاجر الألبسة على النسبة الأكبر من العروض بواقع 48.1% من إجمالي العروض التي تم طرحها في 2017، وحلت متاجر الأحذية ثانياً ب 10.6%، وجاءت متاجر المنتجات الرياضية ثالثاً ب 4.6%. وتصدر دبي مول باقي مراكز التسوق من حيث عدد العروض الخاصة التي تم طرحها في 2017، حيث قدمت 858 متجراً في دبي مول 1962 عرضاً خاصاً خلال العام، وجاء دبي فيستيفال سيتي ثانياً، حيث شهد طرح 316 متجراً لـ 1234 عرضاً خاصاً، فيما حل مول الإمارات ثالثاً ب 1227 عرضاً خاصاً في 276 متجراً، وجاء ديرة سيتي سنتر في المرتبة الرابعة بـ 1061 عرضاً من 214 متجراً، فيما حل ابن بطوطة خامساً بـ 992 عرضاً من 214 متجراً.