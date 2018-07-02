كمبوديا في «جينيس» بأطول وشاح منسوج

بنوم بنه (أ ف ب)

دخلت كمبوديا أمس موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية مع وشاح منسوج يمتد على 11498 مترا، نسخة «مطولة» من الوشاح الكمبودي التقليدي «كراما» الأحمر والأبيض. وبمبادرة من حركة شبابية مقربة من الحزب الحاكم، ساهم أكثر من 21 ألف شخص في نسج هذا الوشاح لمدة ستة أشهر أمام القصر الملكي في بنوم بنه.

وحمل هذا «الكراما» التقليدي، آلاف الأشخاص في أحد شوارع العاصمة الأحد، ليقيسه مسؤول في «جينيس» وفق المعايير المعمول بها، وقال سوابنيل دانجاريكار «حققتم رقماً قياسياً جديداً في جينيس مع وشاح يمتد إلى 1149,8 متر».

وكان رئيس الوزراء هون سن الذي يمسك بزمام الحكم منذ 33 عاماً، أعطى الضوء الأخضر لهذا المشروع من خلال نسج بعض الخيوط، وتولى ابنه هون ماني تمثيله في الحفل، وهو نائب يتزعم الحركة الشبابية القيمة على هذا الحدث، وصرّح بأن «هذا الرقم القياسي، يُهدى لكلّ الكمبوديين».