«جوراسيك وورلد» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

واشنطن (أ ف ب)

حافظ فيلم «جوراسيك وورلد: فالن كينجدوم» على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال الأسبوع الثاني من عرضه في الصالات، بحسب أرقام مؤقتة نشرتها شركة «اكزبيتر ريليشنز». وتدور أحداث الجزء الخامس من سلسلة أفلام «جوراسيك بارك» التي أطلقها ستيفن سبيلبرج في 1993، بعد ثلاث سنوات على تدمير مجمع «جوراسيك وورلد». فمع عودة بركان الجزيرة للنشاط، يتولى اوين (كريس بات) وكلير (برايس دالاس هاورد) مهمة تقضي بإنقاذ الديناصورات المتبقية من الانقراض.

ومع أن الإيرادات المحققة بعيدة عن التي نالها فيلم «جوراسيك وورلد» عام 2015، يبقى أداء الفيلم الذي يعرض في 4475 صالة سينما في أميركا الشمالية جيداً، وحقق 60 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع ليبلغ مجموع إيراداته 264.8 مليون دولار في خلال عشرة أيام.

وتلاه في المرتبة الثانية فيلم الرسوم المتحركة «انكريديبلز 2» من إنتاج شركة «بيكسار» التابعة لمجموعة «ديزني»، محققاً إيرادات بقيمة 45.6 مليون دولار في الأسبوع الثالث من عرضه (439.7 مليون دولار في المجموع). وأتى في المرتبة الثالثة فيلم جديد هو «سيكاريو: داي أوف ذي سالدادو»، وهو فليم حركة أميركي، وجنى 19 مليون دولار من العائدات.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم «أنكل درو» الكوميدي، وحصد 15.5 مليون دولار. وتراجع مرتبتين إلى الخامسة فيلم «أوشنز 8» حول مغامرات اللصوص الشهيرة ولكن بحلة نسائية، مسجلا 8 ملايين دولار (114.7 مليون دولار في المجموع).