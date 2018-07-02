«حديقة شيريبيكيت» الكولومبية على قائمة التراث العالمي

المنامة (أ ف ب)

أدرجت منظمة اليونسكو حديقة شيريبيكيت الوطنية في جنوب كولومبيا على قائمة التراث العالمي، بحسب ما أعلنت مساء أمس الأول الأحد اللجنة المجتمعة في البحرين.

قالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: «تعدّ حديقة شيريبيكيت الوطنية، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من منطقة الأمازون الكولومبية، أكبر منطقة محمية في البلد، وتبلغ مساحة هذه الحديقة مليونين و700 ألف هكتار، وتضمّ تنوّعاً بيئياً هو من الأغنى على وجه الأرض، إضافة إلى مواقع مقدّسة لجماعات من السكان الأصليين».

ومن ميزات الحديقة أنها تضمّ «أكثر من 75 ألف لوحة تشكلت في الفترة الممتدة منذ 20 ألف عام قبل الميلاد وحتى يومنا هذا، على جدران 60 ملاذاً من الملاذات الصخرية المحيطة بقاع هذه الجبال»، وفقاً للمصدر. وتجسّد هذه الرسومات مشاهد صيد ومعارك ورقص واحتفالات.

وهذا الموقع يعد التاسع في كولومبيا الذي يدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو. ورحّب الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بهذا القرار، وتعهّد بأن يوسّع مساحة الأراضي المحمية.

وأدرج في الدورة الحالية، التي بدأت قبل ثمانية أيام، وتستمر حتى الرابع من يوليو، عدد من المواقع، منها اثنا عشر موقعاً في جنوب اليابان، وواحة الأحساء في السعودية ومدينة قلهات التاريخية في سلطنة عمان، إضافة إلى مدينة الزهراء في الأندلس، ومدينة إيفري الصناعية في إيطاليا، ومنطقة صيد للسكان الأصليين في جرينلاند.