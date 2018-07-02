التحالف يصفي 15 «داعشياً» بضربة قرب كركوك

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

أفادت وزارة الداخلية العراقية أمس، بمقتل 15 «داعشياً» بضربة جوية نفذتها قوات التحالف الدولي مستهدفة موقعاً للتنظيم الإرهابي في وادي زعيتون ناحية الرياض بقضاء الحويجة غربي محافظة كركوك، بينما قتل 4 مسلحين للتنظيم الإرهابي إثر هجوم شنوه على مواقع الفوج الـ11 التابع للشرطة على أطراف قرية مبارك الفرحان شرقي قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، أن قوة من استخبارات ومكافحة الإرهاب، نفذت عملية نوعية وخاطفة في عمق منطقة قزلاق شرق ب‍عقوبة، أسفرت عن اعتقال قياديين في «داعش» وضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهما، موضحة أن المعتقلين متورطون بجرائم كثيرة أبرزها قتل عناصر دورية لشرطة الحدود بينهم ضابطان. بالتوازي، قضت محكمة جنايات ذي قار بالإعدام لإرهابيين إثنين والسجن المؤبد لآخر لارتكابهم جرائم عدة في محافظات بغداد وذي قار وديالى. وبدورها، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، حكماً بإعدام 4 إرهابيين لإدانتهم باغتيال السائق الخاص لوكيل مرجعية النجف، بمنطقة شارع فلسطين في بغداد بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، بينهما اثنان من مرافقيه.

ووسط تدهور الأوضاع الأمنية بمحافظة كركوك، كشف مصدر أمني في بغداد، أن أرتالاً من القوات الخاصة التابعة للشرطة الاتحادية توجهت أمس، إلى مناطق في محيط المحافظة تحضيراً لعمليات عسكرية لملاحقة عناصر «داعش» الإرهابي. وأعلن أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور أمس، عقد اجتماع مشترك مع مسؤولين في التحالف الدولي تم خلاله بحث الأوضاع بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، مبيناً أن الجانبين أجمعا على ضرورة الإسراع بإجراء مراجعة شاملة لخطط حفظ السلم، والخطط العسكرية لدحر فلول «داعش» التي تزايدت هجماتها على بعض مدن وبلدات المحافظة المضطربة.

سياسياً، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس أن مجلس المفوضين استكمل كافة إجراءاته المتعلقة بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في المراكز التي يعتقد أنها شهدت عمليات تلاعب وتزوير، مبينة أن العملية ستنطلق اليوم من كركوك.