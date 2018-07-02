الأردن: «معلومات مؤكدة» عن «مسلحين ومندسين» بين النازحين

جمال إبراهيم، وكالات (عمان)

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمس، أن لدى بلاده «معلومات مؤكدة» بوجود مسلحين بين مجموعات النازحين السوريين التي تريد دخول أراضي المملكة، مدافعاً بذلك عن قرار بلاده عدم استضافة المزيد من اللاجئين السوريين. بينما أعلن مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية العميد عودة شديفات وجود الكثير من «المندسين ويمتلكون السلاح» بين النازحين قرب الحدود بين البلدين، إضافة إلى وجود أشخاص يتسللون «بلباس نساء وهويات مزورة». من جهته، أفاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، أنه سيسافر إلى موسكو اليوم، للتباحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بشأن وقف لإطلاق النار بجنوب غرب سوريا وتخفيف وطأة الوضع الإنساني هناك، معرباً عن تطلعه إلى «حديث صريح لبحث كيفية الوصول لوقف إطلاق النار بأسرع وقت». وفيما تواصلت الحملة الوطنية الأردنية الواسعة لمساعدة النازحين السوريين من ويلات المعارك الأخيرة، أقامت المملكة مستشفى عسكرياً ميدانياً خاصاً بمساعدة النازحين السوريين، وجهزته بكافة الإمكانات لتقديم الخدمات الطبية لهم، وذلك بايعاز مباشر من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن الرزاز القول خلال زيارة ميدانية إلى الحدود الشمالية للمملكة القول أمس: «إننا نشعر بواجبنا في الوقوف مع أشقائنا السوريين.. ولكننا في نفس الوقت ندرك، ولدينا معلومات مؤكدة، أن هناك فصائل مسلحة وسلاحا موجودا ضمن هذه المجموعات السكانية التي يطالب البعض بالسماح بإدخالها للأراضي الأردنية». واتبع: «نحن نوازن بين حماية حدودنا ومجتمعنا بشكل كامل، وبين واجب إيصال الدعم والمعونات الغذائية والإيوائية للأشقاء داخل سوريا». وأكد الرزاز أن «هناك تهديداً أمنياً، ولن نستطيع أن نقرر أو نفرز من هو مواطن سوري أعزل ومسالم، ومن هو غير ذلك، وقد واجهنا مثل هذه السيناريوهات في وقت سابق ولا نريد تكرارها مجدداً». وأضاف: «نحن سندعم السوري في أرضه وعبر الحدود بين البلدين وحدودنا مفتوحة، ولكن ضمن سيطرة أمنية كاملة. وإذا شعرنا أن هناك حالة أو إصابة تحتاج للعلاج فيتم إدخالها ونقلها للمستشفيات الأردنية».

من جهته، أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الأردني العميد شديفات في تصريح صحفي بعمّان أمس، أن الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى متيقنة بوجود مندسين ضمن النازحين وتتعامل بحرفية معهم، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة ملتزمة بقرار الدولة بإغلاق الحدود». ولفت إلى أن القوات المسلحة تتعامل بكل إنسانية في الجانب الآخر من الأردن في تقديم المساعدات للأطفال والنساء بإيصال المساعدات داخل الحدود السورية. وأشار شديفات إلى أن القوات المسلحة الأردنية تقف على الحدود وتراقب كل كبيرة وصغيرة ولن تسمح لأي شخص بتجاوزها، حيث ستتعامل معه بكل قوة وحزم، مؤكداً أنه «لا دخول من الأردن باتجاه سوريا ولا من سوريا باتجاه الأردن، إلا للحالات التي تتطلب معالجة وتدخلا جراحيا.

وأمس الأول، أطلق الرزاز حملة وطنية في جميع محافظات المملكة لجمع التبرعات العينية والإغاثية لإيصالها إلى «الأشقاء النازحين» داخل الأراضي السورية. وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة إدخال 26 شاحنة مساعدات إغاثية عبر الحدود وتسليمها لآلاف النازحين في الجنوب السوري. وقال العميد شديفات، إن المواد تضمنت المسلتزمات الأساسية التي يحتاجها النازحون على الحدود، وخصوصاً الماء وحليب الأطفال والحاجات الضرورية الأخرى. وأمس، أعلنت الجهات المعنية إدخال الحملات الشعبية قافلة مساعدات إغاثية تضم 15 شاحنة، بواسطة الجيش الأردني، إلى النازحين قرب الحدود بين البلدين، متضمنة مواد غذائية وأدوية وملابس والمياه لإغاثة نحو 160 ألف نازح. إلى ذلك، ووصل إلى مستشفى الرمثا الحكومي شمال الأردن، أول دفعة من المصابين والمرضى من النازحين المحتشدين على المنطقة الحدودية. وذكر مصدر طبي أن 6 مرضى بينهم طفلتان، نقلوا إلى المستشفى بواسطة سيارات إسعاف الخدمات الطبية الملكية، بينما أكد مصدر رسمي أن طواقم طبية أردنية تقدم خدمات علاجية للجرحى داخل المنطقة الحرة بين البلدين دون إدخالهم إلى المملكة.