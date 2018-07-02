سلطات طرابلس تعلن حالة القوة القاهرة بميناءين لتصدير النفط

طرابلس (د ب أ)
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، التابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، أمس الاثنين، «القوة القاهرة» على عمليات شحن النفط الخام من ميناءي الحريقة والزويتينة وسط البلاد. وقالت، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن «هذا الإجراء يأتي على خلفية الأزمة التي تمر بها البلاد حالياً»، وربطت بينه وبين إعلان حالة القوة القاهرة في كل من ميناءي السدرة ورأس لانوف.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة في البيان: «رغم التحذير من التبعات، ومحاولاتنا المتكررة لإيجاد حل مع القيادة العامة، تم منع سفينتين من تحميل الشحنات في كل من ميناء الحريقة والزويتينة خلال اليومين الماضيين. الخزانات الآن ممتلئة بالكامل، وعليه سيتم إيقاف عمليات الإنتاج». وأشارت إلى أن الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج تبلغ 850 ألف برميل من الخام، و710 ملايين قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات. وتقدر الخسائر الإجمالية للإيرادات الناجمة عن عمليات الإغلاق بحوالي 4.67 مليون دولار.
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