مقتل عشرات الإرهابيين في سيناء

القاهرة (مواقع إخبارية)

لقي عشرات الإرهابيين مصرعهم خلال اليومين الماضيين، جراء عمليات لقوات الجيش والشرطة المصرية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، بمحافظة شمال سيناء. ونسبت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية إلى مصادر محلية وشهود عيان قولهم إن قوات الجيش مدعومة بضربات جوية نفذت عملياتها على مواقع كانت تستخدمها العناصر الإرهابية كمقار للاختباء بعدة قرى جنوبي مدينة رفح.

ولم يصدر المتحدث العسكري على الفور بياناً بتفاصيل الهجمات الأخيرة، لكنّ مصادر قبلية وسكان محليين ذكروا أن قوات الجيش تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية بمدينة رفح وبعد خضوعه لتحقيقات مكثفة، أبلغ خلالها عن عدد من الخلايا الإرهابية وأماكن اختباء أفراد منتمين لتنظيمات إرهابية. وعلى أثر عملية المداهمة، لقي نحو 30 عنصراً من العناصر الإرهابية مصرعهم في قصف جوي واشتباكات عنيفة، كما تم إلقاء القبض على 15 إرهابياً، بينهم أجانب، فضلاً عن تدمير 8 سيارات و15 دراجة بخارية و3 مخازن للأسلحة والمتفجرات.