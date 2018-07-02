استشهاد شاب فلسطيني اخترق الحدود من غزة

علاء المشهراوي (غزة)
استشهد شاب فلسطيني واصيب آخر واعتقل ثالث، مساء أمس الاثنين، لدى اجتيازهم السياج الحدودي، شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، حسب ما أعلن ناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي. وقال الناطق في تصريح بثته مواقع عبرية إن «شباناً فلسطينيين عبروا السياج الأمني شرقي رفح مسلحين بالقنابل الحارقة وحاولوا إشعال موقع مهجور للقناصة، فحددت قوة عسكرية عملية التسلل وكانت تراقب الحادث»، حسب زعمه. وأضاف «قامت القوة العسكرية بإطلاق النار على الشبان ونتيجة لإطلاق النار قتل احد الشبان واصيب آخر بجروح خطيرة ونقل ثالث لاستجوابه من قبل الجهات الأمنية».
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال «إن قوة تابعة للجيش أبلغت عن تعرض جنودها لعملية اطلاق نار خلال الحادث»، محملاً حركة «حماس» المسؤولية عن كل شيء يحدث من قطاع غزة.
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