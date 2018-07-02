البرلمان العربي يؤكد وقوفه في وجه التدخلات الخارجية بدول المنطقة

أحمد شعبان، وام (القاهرة)
أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان سيقف في وجه التدخلات الخارجية وتقارير حقوق الإنسان التي تصدرها بعض المنظمات الدولية المسيسة التي تهدف للنيل من سيادة الدول العربية. وقال السلمي في كلمته، أمس، أمام الدورة الرابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية التي بدأت بالجامعة العربية، إن البرلمان العربي سيصدر قراراً بشأن ما صدر عن البرلمان الأوروبي مؤخراً بشأن حقوق الإنسان بمملكة البحرين، والتعقيب على أحكام القضاء، وكذلك قرار البرلمان الأوروبي بشأن الاعتراض على أحكام القضاء المصري فيما يخص عقوبة الإعدام.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى حرصه على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتأكيد الشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية، وذلك من خلال مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين، مؤكداً حرص البرلمان العربي على الإسهام في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
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وتشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، واجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة التي ستعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2018. ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: جاسم عبدالله النقبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.
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وستقوم اللجنة بإنجاز مشروع تقرير نشاطها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي (أكتوبر 2017 – يونيو 2018)، ومشروع خطة عملها لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي (أكتوبر 2018 – يونيو 2019). وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مذكرة الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الرابع، وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة
بدورها، ستقوم لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالاطلاع على مشروع التقرير السياسي الدوري من حيث: المستجدات السياسية خلال الفترة ما بين الاجتماعين (مايو – يوليو 2018)، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية..