البرلمان العربي يؤكد وقوفه في وجه التدخلات الخارجية بدول المنطقة

أحمد شعبان، وام (القاهرة)

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان سيقف في وجه التدخلات الخارجية وتقارير حقوق الإنسان التي تصدرها بعض المنظمات الدولية المسيسة التي تهدف للنيل من سيادة الدول العربية. وقال السلمي في كلمته، أمس، أمام الدورة الرابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية التي بدأت بالجامعة العربية، إن البرلمان العربي سيصدر قراراً بشأن ما صدر عن البرلمان الأوروبي مؤخراً بشأن حقوق الإنسان بمملكة البحرين، والتعقيب على أحكام القضاء، وكذلك قرار البرلمان الأوروبي بشأن الاعتراض على أحكام القضاء المصري فيما يخص عقوبة الإعدام.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى حرصه على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتأكيد الشراكة مع لجنة حقوق الإنسان العربية، وذلك من خلال مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين، مؤكداً حرص البرلمان العربي على الإسهام في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ونوه السلمي إلى أن البرلمان العربي يعمل حالياً في إطار متابعته لتطورات حقوق الإنسان في المنطقة العربية على إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، إلى جانب إعداد عدد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان، ودعم الاستقرار في العالم العربي كموضوع معالجة قضية اللاجئين، خاصة حقوق الأطفال والنساء منهم.

وتشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، واجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة التي ستعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 يوليو 2018. ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: جاسم عبدالله النقبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وحسب جدول أعمال اللجان الأربع الدائمة: تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، تقريراً حول مستجدات العمل العربي المشترك في مجال اختصاص اللجنة، وتقريراً حول اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي موحد للتعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، بالإضافة إلى الاطلاع على دراسة تشريع قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية، وإعادة النظر في دراسة إعداد مشروع قانون استرشادي عربي للصحة، وفي اعتماد القمة العربية للاستراتيجية العربية للصحة والبيئة دليل العمل العربي الاستراتيجي للصحة والبيئة (2017 – 2030).

وستقوم اللجنة بإنجاز مشروع تقرير نشاطها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي (أكتوبر 2017 – يونيو 2018)، ومشروع خطة عملها لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي (أكتوبر 2018 – يونيو 2019). وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مذكرة الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الرابع، وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة

بدورها، ستقوم لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالاطلاع على مشروع التقرير السياسي الدوري من حيث: المستجدات السياسية خلال الفترة ما بين الاجتماعين (مايو – يوليو 2018)، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية..