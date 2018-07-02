مارادونا ينتقد فساد الفيفا بمنح قطر مونديال 2022

أبوظبي (مواقع إخبارية)

اعتبر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو مارادونا، في مقابلة خاصة مع «سكاي نيوز عربية»، أن منح روسيا وقطر حق تنظيم مونديالي 2018 و2022 في نفس الليلة سبب «مشكلة جوهرية»، لأن هذا كان أمراً لم يحدث من قبل، متهماً الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر بأنه «لص»، وأن فساد الفيفا هو السبب في التصويت بهذه الطريقة. وقال: «رئيس الاتحاد الأرجنتيني خوليو غروندونا أخبر بلاتر أنها الفرصة الأخيرة للحصول على المال من الجهتين.. إنها الفرصة الأخيرة للقيام بتوزيع الحصص بينهما».