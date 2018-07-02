مقتل وإصابة 340 مدنياً بقصف حوثي على مأرب

مأرب (وكالات)

أكدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن «هود»، مقتل وإصابة 340 مدنياً، بينهم نساء وأطفال ونازحون من عدد من المحافظات جراء قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأحياء السكنية في محافظة مأرب خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وأوضحت الهيئة في تقرير لها ضمن فعالية خاصة أقيمت، أمس، بمحافظة مأرب تحت عنوان «دماء على الرصيف»، أن الميليشيا الحوثية استهدفت الأحياء السكنية بمدينة مأرب بـ 250 مقذوفاً صاروخياً تساقطت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أبرزها مقذوف سقط خلال شهر رمضان في 22 مايو الماضي في حي «عذبان» وسط مدينة مأرب المكتظ بالسكان، ما أدى إلى مقتل 6 وإصابة 22 من المدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.

وقدم عدد من الناشطين والحقوقيين مداخلات خلال الفعالية، أشارت إلى الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق المدنيين في مختلف المحافظات، إضافة إلى المضايقات والاحتجازات، ومصادرة الحريات للمدنيين المسافرين في نقاطهم المستحدثة في الطرقات.