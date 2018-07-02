تأهيل متنزه «شحير» الترفيهي في حضرموت

عدن (الاتحاد)

تفقد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني سير أعمال المرحلة الثانية من مشروع متنزه «شحير» الترفيهي في مديرية «غيل باوزير» في محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، والذي ينفذ بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ضمن حزمة مشاريع تنموية يجري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

واطلع محافظ حضرموت على سير الأعمال في مشروع تأهيل المتنزه الذي يعد متنفساً عاماً للعائلات من أبناء المنطقة وجوارها لقضاء أوقات ممتعة مع أفراد أسرهم.

ووجه المحافظ البحسني بتطوير المتنزه وتوسيعه، والبدء بتنفيذ مرحلته الثانية وإدخال شبكة الماء إليه وتوفير الحراسات الخاصة به، مثمناً الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وإسناد جهود السلطة المحلية للنهوض بالبنية التحتية وتحسين القطاعات الخدمية.

وعبر الأهالي عن سعادتهم بإنجاز هذا المشروع الذي سيوفر مساحة آمنة لأبنائهم لقضاء أوقات ممتعة ومفيدة، مثمنين الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لإدخال الفرحة إلى قلوب أبناء حضرموت، وتوفير لهم أماكن مخصصة للترفية وقضاء أوقات سعيدة. وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية افتتحت في مايو الماضي متنزه شحير الترفيهي، ضمن سلسلة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تدعمها الهيئة في المحافظات المحررة، بهدف إيجاد متنفس عام للأهالي. وأكد المحافظ أن المشروع يأتي استمراراً لدعم الحدائق والمتنفسات العامة في مختلف مديريات ساحل حضرموت، والذي يعكس مدى الأمن والأمان الذي تعيشه المديريات عقب تطهيرها من عناصر «القاعدة»، لافتاً إلى أن جهود تطبيع الحياة والأوضاع، مستمرة في حضرموت في ظل دعم الأشقاء في الإمارات، ضمن مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.