35 ألف مستفيد من مساعدات الإمارات في الحديدة

الحديدة (وام)
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، 5 آلاف سلة غذائية على أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة خلال الأيام الأربعة الماضية، استفاد منها 35 ألف مواطن يمني، وذلك ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية على سكان مناطق الساحل الغربي لليمن، لتوفير احتياجات الأسر الضرورية وإعانتها على تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة، والتخفيف من العواقب الإنسانية جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.
فقد وزعت فرق الهلال الأحمر أمس الأول، ألف سلة غذائية على أهالي منطقتي «المحرقين» و«وادي عرفان» الواقعتين على الساحل الغربي لليمن جنوب الحديدة، استفاد منها 7 آلاف مواطن يمني، إضافة إلى توزيع 4 آلاف سلة غذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية بمنطقتي «موشج» و«الوعرة»، وأهالي المناطق النائية بمديرية الخوخة، استفاد منها 28 ألف مواطن يمني.
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وقال سيف الظاهري، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، في الساحل الغربي لليمن، إن توزيع السلال الغذائية على أهالي محافظة الحديدة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة معاناة أبناء محافظة الحديدة، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، والتي من شأنها الإسهام في تطبيع الأوضاع، وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المحررة من قبضة ميليشيات الحوثي. وأضاف الظاهري أن الحملات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها «الهلال الأحمر» الإماراتية في الحديدة، تستهدف تحسين الحياة المعيشية لأبناء الشعب اليمني، ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر لأهالي المناطق المحررة، والوقوف إلى جانب الأشقاء، ورفع المعاناة عنهم. وعبر المستفيدون من المساعدات الإنسانية والإغاثية عن شكرهم لدولة الإمارات لما تقدمه من دعم سخي للمدن والمناطق المحررة من الحوثيين في محافظة الحديدة، والذي يسهم في عودة الحياة الطبيعية، ويساعدهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
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