35 ألف مستفيد من مساعدات الإمارات في الحديدة

الحديدة (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، 5 آلاف سلة غذائية على أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة خلال الأيام الأربعة الماضية، استفاد منها 35 ألف مواطن يمني، وذلك ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية على سكان مناطق الساحل الغربي لليمن، لتوفير احتياجات الأسر الضرورية وإعانتها على تجاوز ظروفها المعيشية الصعبة، والتخفيف من العواقب الإنسانية جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

فقد وزعت فرق الهلال الأحمر أمس الأول، ألف سلة غذائية على أهالي منطقتي «المحرقين» و«وادي عرفان» الواقعتين على الساحل الغربي لليمن جنوب الحديدة، استفاد منها 7 آلاف مواطن يمني، إضافة إلى توزيع 4 آلاف سلة غذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية بمنطقتي «موشج» و«الوعرة»، وأهالي المناطق النائية بمديرية الخوخة، استفاد منها 28 ألف مواطن يمني.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية على أهالي المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، وذلك ضمن جسر إغاثي بري وجوي وبحري موجه من دولة الإمارات إلى سكان المحافظة، لمساعدتهم على تجاوز تداعيات الحصار الحوثي، وما اقترفته يد الميليشيات في حق أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وقال سيف الظاهري، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، في الساحل الغربي لليمن، إن توزيع السلال الغذائية على أهالي محافظة الحديدة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة معاناة أبناء محافظة الحديدة، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في المحافظة، والتي من شأنها الإسهام في تطبيع الأوضاع، وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المحررة من قبضة ميليشيات الحوثي. وأضاف الظاهري أن الحملات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها «الهلال الأحمر» الإماراتية في الحديدة، تستهدف تحسين الحياة المعيشية لأبناء الشعب اليمني، ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر لأهالي المناطق المحررة، والوقوف إلى جانب الأشقاء، ورفع المعاناة عنهم. وعبر المستفيدون من المساعدات الإنسانية والإغاثية عن شكرهم لدولة الإمارات لما تقدمه من دعم سخي للمدن والمناطق المحررة من الحوثيين في محافظة الحديدة، والذي يسهم في عودة الحياة الطبيعية، ويساعدهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وتواكب هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، عمليات تحرير مناطق الساحل الغربي لليمن بضخ مزيد من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم استقرار سكانها، ومساعدتهم على ظروف الحياة في إطار خطة شاملة وواسعة، وضعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن في محافظة الحديدة. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، سيرت جسراً إغاثياً عاجلاً من المساعدات إلى اليمن يشمل 35 ألف طن، عبارة عن 10 بواخر إماراتية محملة بالمواد الغذائية المتنوعة، إضافة إلى جسر جوي يشمل 7 رحلات، تنقل 14 ألف طرد غذائي للشعب اليمني الشقيق، إلى جانب تسيير 100 قافلة مساعدات من السوق اليمني المحلي ضمن الخطة الشاملة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإغاثة الحديدة والمناطق المحيطة بها، والذي بدوره نجح في تنفيذ عمليات إغاثية مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن والمكلا والمخا، ما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني، والذي أصبح أفضل حالاً مما كان عليه بعد تحريره.