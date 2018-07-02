مصرع 20 حوثياً باشتباكات مع الجيش في الجوف



تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يوليو 2018 بسام عبد السلام (عدن) قال الجيش اليمني أمس: «إن أكثر من 20 مسلحاً حوثياً لقوا مصرعهم في اشتباكات مع قواته المرابطة في جبهة «حام» بمديرية المتون في محافظة الجوف». وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان، أن الاشتباكات اندلعت مساء أمس الأول، إثر محاولة الميليشيات التسلل إلى مواقع الجيش بجبهة «حام»، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من التصدي لمحاولة التسلل، بعد اشتباكات استمرت ساعات، وخلفت أكثر من 20 قتيلاً في صفوف الميليشيات الحوثية. وأضاف أن الاشتباكات تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية، أوقع خسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين.