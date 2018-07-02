أهالي الحديدة يناشدون التحالف لوقف انتهاكات الحوثي ضدهم



تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يوليو 2018 الحديدة (الاتحاد) ناشد مواطنون من أبناء مدينة الحديدة، المنظمات المحلية والدولية، الوقوف معهم ضد الانتهاكات المستمرة ضدهم من قبل الميليشيا الحوثية الإيرانية، والتي وصلت إلى حد الإعدام المباشر للنساء، وإجبار الرجال على الذهاب إلى الجبهات للقتال في صفوفهم. وتأتي هذه المناشدات عقب تزايد انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد أبناء مدينة الحديدة، حيث أكدت مصادر محلية وشهود عيان ومنظمات حقوقية، قيام مليشيا الحوثي بإعدام فتاة في المدينة، رفضت فتح باب منزلها لقناصة ميليشيا الحوثي. كما تعددت شكاوى المواطنين في المدينة من قيام الميليشيا بأخذ أبنائهم إلى جبهات القتال بشكل إجباري وتحت التهديد.