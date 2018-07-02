هادي يشيد بدعم وإسناد التحالف العربي

عدن (الاتحاد)

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بدور وإسناد التحالف العربي والمقاومة التهامية وتضحياتهم في مثل هذه الظروف الراهنة. وثمن هادي خلال لقائهِ، أمس، قائد المقاومة التهامية عبدالرحمن شوعي حجري، المواقف المشرفة لأبناء تهامة عبر مقاومتهم الباسلة لهزيمة الكهنوت من الميليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة المديريات كافة، وصولاً إلى عاصمة محافظة الحديدة، بالتنسيق مع المقاومة، ودعم وإسناد من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الرئيس اليمني تقديم كل أشكال الدعم لمحافظة الحديدة وأبنائها على طريق التحرير، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني في إدارة شؤون المحافظات، بعيداً عن المركزية، وفِي إطار يمن عادل مستقر، تسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد. في غضون ذلك، عقد الرئيس اليمني أمس، في عدن، اجتماعاً بالقيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية بمحافظة شبوة. وناقش الاجتماع عدداً من المواضع الخدمية والتنموية في المحافظة. وأكد هادي أهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل قيادة المحافظة ومديري المكاتب، بالتعاون مع المواطن، وبدعم ومتابعة وإشراف من الوزراء المختصين، لتقديم الدعم اللازم لأهالي شبوة على مختلف المستويات، مشدداً على ضرورة توحيد صفوف وجهود أبناء شبوة، ونبذ الخلافات الجانبية التي تشق الصف والانتصار للمحافظة وأبنائها، لما من شأنه بناء شبوة التي يتطلع إليها الجميع.