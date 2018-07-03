التحالف يقضي على عشرات القيادات الحوثية بالحديدة

عقيل الحلالي، الاتحاد، وكالات (الحديدة، صنعاء)

لقي عدد كبير من قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية في الساحل الغربي مصرعهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، في حين تواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة عمليات تمشيط واسعة للمناطق الشرقية على امتداد الخط الساحلي جنوبي الحديدة، ودفعت المقاومة المشتركة بقوة عالية التدريب إلى جبهات الحديدة بعد أن أكملت فترة التدريب والتجهيز والتسليح، تأتي هذه التطورات تزامناً مع إجبار الحوثيين المشافي الخاصة في صنعاء على إرسال فرق طبية إلى الحديدة لرعاية وعلاج مقاتليها المصابين.

وذكر موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني إلى أن غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مقراً لمليشيا الحوثي في مركز مديرية زبيد أثناء اجتماع للعديد من القيادات الميدانية التابعة لها قدمت من مختلف مناطق الساحل الغربي التي تشهد مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة.

وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل وإصابة العشرات منهم ومن مرافقيهم الذين قدموا معهم وكانوا متجمعين في المكان المستهدف. وعقب الغارة طوقت المليشيا المكان من كل الجهات ومنعت الاقتراب منه وهرعت إليه عدد من المركبات ونقلت جثث القتلى والجرحى إلى مشافي الحديدة بحسب ما ذكره شهود عيان من أبناء المنطقة.

وعلى صعيد العمليات العسكرية لقوات ألوية العمالقة والمقاومة التهامية في المناطق الشرقية للشريط الساحلي جنوبي الحديدة، كثفت أمس، عمليات التمشيط في مناطق التحيتا وزبيد والدريهمي. ونقلت مصادر عسكرية في الساحل الغربي أن عمليات التمشيط مستمرة وتتركز على مناطق في التحيتا والدريهمي وزبيد. وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة باتت تقترب من مركز التحيتا وسط تقدمها الميداني على مشارف زبيد وتعمل بالتوازي على نزع كميات هائلة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا في حقول عشوائية. وأضافت المصادر أن القوات المشتركة ومدفعية التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في المناطق الواقعة بالقرب من الطريق الساحلي وفي منطقة «الزرانيق» بمديرية بين الفقية بمحافظة الحديدة.