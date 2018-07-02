«نيكي» ينخفض لأدنى مستوى في شهرين ونصف

طوكيو (رويترز)

نزل المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر أمس، إذ منيت السوق بخسائر بفعل هبوط السوق الصينية، وتهافت معظم المستثمرين على تصفية مراكز دائنة.

وفي أول أيام التداول في يوليو، هبط المؤشر نيكي القياسي 2.2 ٪ ليغلق عند 21811.93 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 13 أبريل. وهذا هو أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف مارس.

وفتح السوق على انخفاض، لكن الخسائر تسارعت في أواخر الجلسة، بعد أن بددت أسهم شنغهاي المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة.

كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.1٪، ليصل إلى 1695.29 نقطة، مع تراجع جميع قطاعات المؤشر وعددها 33.

وهبط سهم شارب 7.8٪، بعدما قفز 15 ٪ يوم الجمعة عقب إلغاء الشركة خططاً لإصدار أسهم جديدة بقيمة تصل إلى ملياري دولار.