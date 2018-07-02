تباطؤ نمو التصنيع الصيني في يونيو

بكين (رويترز)

أظهر مسح خاص نُشرت نتائجه، أمس، أن نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني تباطأ قليلا في يونيو، في الوقت الذي واجهت فيه الشركات ارتفاعا في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وانخفاضاً في طلبيات التصدير وسط تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.0 في يونيو من 51.1 في مايو أيار، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي.

وارتفع مؤشر فرعي للإنتاج إلى 52.1 في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أشهر، برغم تباطؤ الطلبيات الجديدة، وإقبال الشركات على البيع من المخزونات القائمة بدلاً من إعادة التخزين.

وأظهر المسح أن طلبيات التصدير الجديدة انكمشت للشهر الثالث على التوالي وبأعلى وتيرة في عامين، لكنها لم تسجل انخفاضاً كبيراً عن الشهرين السابقين.