باريس (أ ف ب)

أعلنت سلسلتا متاجر «كارفور» الفرنسية، و«تيسكو» البريطانية، وهما من أكبر شركات التوزيع في أوروبا، الاثنين، أنهما تخططان لتشكيل تحالف استراتيجي لشراء المنتجات اللازمة لعلاماتهما الخاصة، بهدف تحسين مكانتهما في قطاع المتاجر الكبرى شديد المنافسة.

وقال عملاقا المتاجر الكبرى في بيان: «يخططان لتوريد البضائع بشكل مشترك من أجل الحد من التكلفة، على أن يتم خلال الشهرين المقبلين توقيع الاتفاق الذي يستمر لثلاث سنوات. وتسعى مجموعات أوروبية منافسة كذلك إلى خفض تكاليف التوريد».

واتفقت ثاني وثالث أكبر سلسلة متاجر كبيرة في بريطانيا هي «سينزبريز» و«آسدا» المملوكة من قبل شركة «وولمارت» على الاندماج. والأسبوع الماضي، أعلنت ثلاث مجموعات فرنسية هي «أوشان» و«كازينو» و«شيفر» أنها ستشكل تحالفاً للتوريد مع مجموعة «ميترو» الالمانية.

ومنذ أن تولى اليكساندر بومبار مهام الرئيس التنفيذي لـ«كارفور» الصيف الماضي، عملت الشركة على تعزيز عملياتها التجارية عبر الانترنت، وتخفيف اعتمادها على المتاجر العملاقة.