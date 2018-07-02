«سيكو» مصر تخطط للاستحواذ على %17 من سوق المحمول المحلية

القاهرة (رويترز)
قال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، المصنعة لأول هاتف محمول مصري: «إن شركته تخطط للاستحواذ على نحو 17% من سوق الأجهزة المحمولة في البلاد بحلول 2020».
وأضاف سالم في مقابلة مع «رويترز» في القاهرة: «إن (سيكو مصر) تعمل على مضاعفة الإنتاج واستثماراتها في 2020، وطرح أسهمها في بورصة مصر في غضون ثلاث سنوات».
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وقال سالم: «إن شركته تسعى لزيادة المكون المحلي حالياً من 45% إلى 65% خلال ستة أشهر إلى عام». وأضاف: «إن جهاز سيكو المحمول، الذي يحمل شعار صنع في مصر، يباع حالياً في السوق الإماراتية، وسيكون في الكويت خلال أسبوع، وفي السعودية نهاية يوليو، وفي سلطنة عمان خلال أشهر الصيف.
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وتمتلك عائلة سالم 80% من (سيكو مصر)، بينما تمتلك الحكومة المصرية النسبة المتبقية البالغة 20%.
وقال سالم: «إن شركته، التي يبلغ رأسمالها المدفوع نحو 150 مليون جنيه (8.36 مليون دولار)، تعمل على زيادة الاستثمارات من نحو 422 مليون جنيه حالياً لما يقارب مليار جنيه في 2020.