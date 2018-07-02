«سيكو» مصر تخطط للاستحواذ على %17 من سوق المحمول المحلية

القاهرة (رويترز)

قال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، المصنعة لأول هاتف محمول مصري: «إن شركته تخطط للاستحواذ على نحو 17% من سوق الأجهزة المحمولة في البلاد بحلول 2020».

وأضاف سالم في مقابلة مع «رويترز» في القاهرة: «إن (سيكو مصر) تعمل على مضاعفة الإنتاج واستثماراتها في 2020، وطرح أسهمها في بورصة مصر في غضون ثلاث سنوات».

تأسست سيكو مصر في سبتمبر الماضي، وأطلقت أول هاتف محمول لها في فبراير، وأول كمبيوتر لوحي (تابلت) في يونيو.

وقال سالم: «إن شركته تسعى لزيادة المكون المحلي حالياً من 45% إلى 65% خلال ستة أشهر إلى عام». وأضاف: «إن جهاز سيكو المحمول، الذي يحمل شعار صنع في مصر، يباع حالياً في السوق الإماراتية، وسيكون في الكويت خلال أسبوع، وفي السعودية نهاية يوليو، وفي سلطنة عمان خلال أشهر الصيف.

نستهدف أن يمثل التصدير نحو 60% من الإنتاج عام 2020. سنتوسع أكثر عربياً وأفريقياً خلال المرحلة المقبلة».

وتمتلك عائلة سالم 80% من (سيكو مصر)، بينما تمتلك الحكومة المصرية النسبة المتبقية البالغة 20%.

وقال سالم: «إن شركته، التي يبلغ رأسمالها المدفوع نحو 150 مليون جنيه (8.36 مليون دولار)، تعمل على زيادة الاستثمارات من نحو 422 مليون جنيه حالياً لما يقارب مليار جنيه في 2020.