أميركا تنحني للضغوط المتعلقة بثقافة التخلص من المواد البلاستيكية

واشنطن (د ب أ)

إنها بلد المنشأ للهمبرجر والدجاج المقلي وسندويشات التاكو والقهوة. لقد اخترعت الولايات المتحدة الوجبات السريعة إلى حد كبير، لذا فإنه ليس غريباً ألا تكون أبرز المشاركين في الحرب العالمية الأخيرة على المواد البلاستيكية التي يتم التخلص منها بعد الاستخدام. وبحسب موقع «إيكوواتش» الالكتروني المعني بأخبار البيئة، فإن المواطن الأميركي العادي يتخلص من نحو 84 كيلوجراماً من البلاستيك سنوياً، حيث تمثل المواد البلاستيكية نحو 10٪ من إجمالي النفايات في البلاد.

ويقول الموقع الإلكتروني: «إنه في مدينة لوس أنجليس وحدها، يتم حمل 10 أطنان من المواد البلاستيكية -التي تشمل أكياس البقالة وقصبات تناول المشروبات «الشليمونة» وزجاجات الصودا- إلى المحيط الهادئ، يومياً».

ولم تمر المشكلة من دون أن يلحظها علماء البيئة، الذين لطالما دافعوا عن التشريعات المناهضة للبلاستيك في العديد من المدن الكبرى والولايات. كما تم شن حملات محددة ضد استخدام قصبات تناول المشروبات والأكواب التي تستخدم مرة واحدة، والعصي البلاستيكية لتقليب المشروبات ذات الاستخدام لمرة واحدة، وغيرها من المواد ذات الاستخدام لمرة واحدة.

وقد أدخلت بالفعل بعض الولايات، ومن بينها كاليفورنيا وهاواي ونيويورك، تشريعات مضادة للمواد البلاستيكية. كما حظرت أكثر من 10 مدن أو وضعت حدوداً لاستخدام بعض المواد البلاستيكية التي يمكن التخلص منها بعد الاستخدام.